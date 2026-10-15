Konkurrenz für Zverev: Alcaraz schlägt in Wien auf

Der Spanier tritt zum zweiten Mal in Österreichs Hauptstadt an.

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev bekommt im Kampf um den Titel beim ATP-Turnier in Wien Konkurrenz von Carlos Alcaraz. Der spanische Ausnahmekönner hat seine Zusage für das mit 2.797.985 Euro dotierte 500er-Event in der österreichischen Hauptstadt vom 24. Oktober bis 1. November gegeben. Die Teilnahme von Alcaraz wurde auch durch die Absage des Show-Turniers „Six Kings Slam“ in Saudi-Arabien begünstigt, wo der siebenmalige Grand-Slam-Sieger eigentlich in der kommenden Woche aufschlagen sollte.

„Ich freue mich sehr, dass wir ihn in diesem Jahr bei den Erste Bank Open begrüßen dürfen. Er zählt zu den schillerndsten Spielern und Persönlichkeiten auf der ATP-Tour und zieht weltweit eine riesige Fangemeinde in seinen Bann“, sagte Turnierdirektor Herwig Straka. Alcaraz tritt nach 2021 zum zweiten Mal in Wien an.

Neben Alcaraz wird auch French- und US-Open-Sieger Zverev in der Wiener Stadthalle aufschlagen, Titelverteidiger Jannik Sinner hat seine Saison frühzeitig und verletzungsbedingt beendet.