Medwedew schießt Fan ab: Djokovic nach Eklat im Finale

Der Serbe schlägt in Peking nach Alexander Zverev den nächsten Topspieler. Daniil Medwedew sorgt für ein unrühmliches Ende.

Novak Djokovic hat nach einer Disqualifikation von Gegner Daniil Medwedew seine beeindruckende Siegesserie beim ATP-Turnier in Peking fortgesetzt. Djokovic lag im zweiten Satz mit 7:5, 5:3 in Führung und bereits klar auf Finalkurs, als Medwedew für einen Eklat sorgte. Der Russe schlug frustriert einen Ball in Richtung des Publikums, traf damit einen Zuschauer im Gesicht und wurde schließlich disqualifiziert.

Djokovic (39), der in seiner Karriere nun alle 33 Matches in Peking gewonnen hat, greift am Dienstag somit gegen den Australier Alex de Minaur nach seinem siebten Titel in Chinas Hauptstadt – und nach dem insgesamt 102. Turniererfolg auf der ATP-Tour. Bei den US Open in New York hatte der körperlich geschwächte Serbe noch einen bedenklichen Eindruck hinterlassen, in Peking präsentiert er sich nun aber in Topform. Am Sonntag hatte er bereits US-Open-Sieger Alexander Zverev in drei Sätzen bezwungen.

Er ließ sich auch von einem Rebreak Medwedews im zweiten Satz nicht aus der Ruhe bringen. Nach etwas mehr als 2:20 Stunden servierte er zum Matchgewinn, doch das Match endete auf unrühmliche Weise vorzeitig.

Medwedew schlug nach einem verlorenen Punkt frustriert gegen einen Ball, dieser landete mit erhöhter Geschwindigkeit im Publikum und traf einen männlichen Fan am Kopf. Der Zuschauer, der den Ball offenbar ins Auge bekommen hatte, schien starke Schmerzen zu haben und musste von seinem Platz geführt werden. Wenig später beendete der Oberschiedsrichter die Partie.

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Djokovic war bereits mit seinem Sieg über Zverev (4:6, 6:4, 6:4) ein weiterer Eintrag in die Geschichtsbücher gelungen. Auch in seinem 32. Match in Chinas Hauptstadt hatte der 39 Jahre alte Serbe gesiegt, so viele Erfolge am Stück ab Match eins bei einem bestimmten Turnier gelangen niemandem sonst. Djokovic überflügelte damit auch seinen alten Rivalen Rafael Nadal; der legendäre Spanier hatte zwischen 2005 und 2009 seine ersten 31 Matches bei den French Open gewonnen.