Eklat! Tennis-Topstar gegen Djokovic disqualifiziert

Novak Djokovic erreicht in Peking das Finale. Sein Kontrahent wird nach einem Eklat disqualifiziert.

Novak Djokovic steht bei den im Finale. Der 39-jährige Serbe lag im Halbfinale gegen Daniil Medvedev nach einem intensiven ersten Durchgang 7:5 sowie 5:3 vorn, als der Russe für einen Eklat sorgte. Der Tennis-Star schlug einem Fan einen Ball ins Gesicht. Dafür wurde er disqualifiziert.

Djokovic hatte mit einem durchgezogenen Vorhand-Volley einen Punkt gewonnen, das Spielgerät flog an Medvedev vorbei und prallte von der Bande zurück. Medvedev holte mit dem Schläger aus und haute die Filzkugel ins Publikum. Ein Mann wurde getroffen. Er hatte sichtlich Schmerzen und musste von einer Begleitperson aus dem Stadion geführt werden. Medvedev hob kurz seine Hand zur Entschuldigung und erkannte den Ernst der Lage offenbar nicht.

Daniil Medvedev wurde gegen Novak Djokovic disqualifiziert Daniil Medvedev wurde gegen Novak Djokovic disqualifiziert © IMAGO/EPA

Medvedev nach Eklat disqualifiziert

Der Supervisor eilte herbei, Medvedev diskutierte noch und musste dann seine Sachen packen. Für ihn wird der Vorfall auch im Rennen um die ATP Finals teuer. Durch den Ausschluss werden ihm sämtliche in Peking erspielten Preisgelder und Punkte aberkannt. Das ergibt immerhin 219.295 US-Dollar sowie 200 Zähler für die Rangliste.

Nach dem Match entschuldigte sich Medvedev beim Fan und betonte, es tue ihm „unheimlich leid“. Es sei zu „100 Prozent ein Unfall“ gewesen.

Auch Djokovic wurde auf die Szenen angesprochen. „Es ist ein kleiner Schock gewesen, muss ich ehrlich sagen. Es tut mir für die Person leid. Ich habe es nicht wirklich gesehen. Ich hoffe aber sehr, dass die Person nicht ernsthaft verletzt ist“, sagte der Serbe.

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Er hatte durchaus Mitgefühl mit seinem Gegner. Immerhin erlebte Djokovic selbst bei den US Open 2020 im Achtelfinale nahezu identische Momente. Im ersten Satz lag er damals gegen Pablo Carreno Busta mit 5:6 in Rückstand.

Dann feuerte der Serbe – genervt von seinem gerade verlorenen Aufschlagspiel – einen Ball mit dem Schläger in Richtung eigener Grundlinie. Djokovic traf eine Linienrichterin dabei am Hals auf Höhe des Kehlkopfs. Die Frau ging zu Boden und rang nach Luft. Djokovic wurde disqualifiziert.

Djokovic fühlt mit Medvedev

„Auf der anderen Seite tut es mir auch für Daniil leid. Ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt. Es sind schon ähnliche Umstände. Ich bin mir ganz sicher, dass Daniil das niemals mit Absicht gemacht hat“, meinte der Serbe nun. Medvedev gilt in der Szene als Skandalprofi. Er hat schon mehrfach mit seinen Ausrastern gegen Regeln verstoßen.

Djokovic baute seine makellose Bilanz im chinesischen ATP-500-Turnier damit auf 33 Siege aus und zog zum siebten Mal ins Endspiel ein. Der Serbe hatte in Peking bei seinen sechs vorherigen Teilnahmen jeweils den Titel gewonnen und war vor dem Turnier mit 29:0-Matches zurückgekehrt. Im Viertelfinale hatte Djokovic bereits den topgesetzten Alexander Zverev nach Satzrückstand 4:6, 6:4, 6:4 bezwungen.

Im Endspiel trifft er auf Alex de Minaur, der von der Aufgabe von Hubert Hurkacz beim Stand von 6:4, 3:2 profitierte.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.