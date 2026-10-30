Nach Djokovic-Coup: Struff schlägt auch Borges

Nächster Erfolg für Jan-Lennard Struff. Der Routinier lässt im Viertelfinale von Basel dem Portugiesen keine Chance.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist im Herbst kaum zu stoppen. Einen Tag nach seinem Coup gegen den großen Novak Djokovic gewann der 36-Jährige aus Warstein auch sein Viertelfinal-Match beim ATP-Turnier in Basel und steht nach einem 6:2, 6:3 gegen den Portugiesen Nuno Borges wie schon in der Vorwoche in Brüssel unter den letzten vier. Nach nur 59 Minuten verwandelte Struff seinen zweiten Matchball.

In Belgien hatte Struff erst im Finale knapp gegen den Niederländer Tallon Griekspoor verloren und seinen zweiten ATP-Titel verpasst. Am Samstag spielt Struff in Basel gegen den Tschechen Jiri Lehecka um seinen sechsten Finaleinzug auf der Tour.

Struff klettert in Weltrangliste

In der neuen Weltrangliste wird Struff damit erstmals nach zwei Jahren wieder unter den Top 40 geführt werden. Bei einem Turniersieg in Basel sind für die frühere Nummer 21 sogar die Top 30 möglich.

Nach dem Drei-Satz-Krimi gegen Grand-Slam-Rekordchampion Djokovic machte es Struff diesmal weniger spannend. Gegen den Weltranglisten-53. Borges, der ihn im Sommer im Achtelfinale von Mallorca auf Rasen im zuvor einzigen Duell auf Tour-Level in zwei Sätzen bezwungen hatte, ließ Struff bei eigenem Aufschlag lange kaum etwas zu.

In der Schlussphase des zweiten Satzes gab er zwar zweimal seinen Aufschlag ab, doch Borges selbst servierte zu schwach für eine Aufholjagd.