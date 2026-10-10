Dominic Thiem adelt Alexander Zverev vor dessen Sprung an die Spitze der Tennis-Weltrangliste. Der Österreicher hebt dabei vor allem die Konstanz und das Comeback seines langjährigen Weggefährten hervor.

Alexander Zverev darf sich vor seiner Krönung zur neuen Nummer eins der Tennis-Welt über prominentes Lob freuen. Sein langjähriger Weggefährte und enger Freund Dominic Thiem würdigte den Aufstieg des Hamburgers und sieht dessen Erfolg als Ergebnis jahrelanger Spitzenleistungen.

„Es ist hochverdient. Die Nummer eins der Welt ist nun eine wohlverdiente Krönung“, erklärte der Österreicher vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt am Sky-Mikrofon. Der 33-Jährige verwies vor allem auf die außergewöhnliche Beständigkeit von Zverev: „Er spielt seit zwölf Jahren auf absolutem Top-Niveau“.

Dominic Thiem (l.) and Alexander Zverev (r.) bei Thiems letztem Turnier 2024 Dominic Thiem (l.) and Alexander Zverev (r.) bei Thiems letztem Turnier 2024 © IMAGO/GEPA pictures

Mit starken Resultaten in den vergangenen Monaten, dem ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere bei den French Open sowie dem Gewinn der US Open schob sich der Deutsche immer näher an die Spitze der ATP-Weltrangliste. Weil der aktuell Führende Jannik Sinner für den Rest des Jahres ausfällt, wird Zverev zum Saisonende – sollte nichts Außergewöhnliches mehr passieren – die erste deutsche Nummer eins seit Boris Becker.

Zverev und Thiem kamen gemeinsam auf die ATP-Tour

Besonders beeindruckt zeigt sich Thiem vom Weg zurück nach der schweren Knöchelverletzung, die Zverev 2022 bei den French Open erlitten hatte. „Er ist auch von einer richtig schweren Verletzung zurückgekommen und liefert Woche für Woche absolute Höchstleistungen ab“, sagte Thiem. Er selbst musste unter anderem wegen anhaltender Handgelenksprobleme 2024 seine Karriere beenden.

Die beiden verbindet eine lange gemeinsame Geschichte auf der Tour. „Ich bin gleichzeitig mit Sascha auf die Tour gekommen 2014, da war er 17 Jahre alt.“ Seitdem gehörten sie zu den prägenden Spielern ihrer Generation und lieferten sich zahlreiche hochklassige Duelle. Den wohl größten gemeinsamen Moment erlebten sie im Finale der US Open 2020, als Thiem einen Zwei-Satz-Rückstand drehte und seinen bislang einzigen Grand-Slam-Titel gewann.

DEINE MEINUNG

Trotz der sportlichen Rivalität pflegen die beiden seit Jahren ein enges Verhältnis. Umso größeres Gewicht haben die Worte des Österreichers, der Zverevs Entwicklung vom Teenager auf der ATP-Tour bis an die Spitze der Tennis-Welt aus nächster Nähe verfolgt hat.



Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.