Der fünfmalige Grand-Slam-Champion reiste für den Eingriff in den Norden.

Tennis-Topstar Jannik Sinner ist erfolgreich in Finnland am rechten Knie operiert worden. Dies berichten italienische Medien übereinstimmend.

Laut Rai Südtirol und Gazzetta dello Sport wurde der Eingriff am Dienstagmorgen vom Spezialisten Lasse Lempainen durchgeführt, Sinners behandelnder Arzt Herbert Schönhuber sei ebenfalls anwesend gewesen und habe den positiven Verlauf bestätigt, berichtete Rai. Konkret sei das Iliotibialband verlängert worden, um Sinners anhaltende Probleme zu beheben.

So lange fällt Sinner wohl aus

Sein medizinisches Team rechnet laut der Angaben mit einer Heilungsdauer von rund drei Monaten. Damit kann der Weltranglistenzweite aller Voraussicht nach nicht bei den Australian Open ab 17. Januar antreten.

Sinner hat seit dem Finalsieg in Wimbledon im Juli gegen Alexander Zverev kein Match mehr auf der Tour absolviert. Sein ursprünglicher Plan war es, beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien Ende des Jahres auf den Platz zurückzukehren.