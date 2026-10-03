Struff kann Wimbledon-Coup nicht wiederholen

12 Asse! Medvedev macht sich bereit für Struff

Jan-Lennard Struff unterliegt in Peking Daniil Medvedev. In Wimbledon hatte der 36-Jährige noch glatt in drei Sätzen gewonnen.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat das Viertelfinale des ATP-Turniers in Peking verpasst. Gegen den formstarken Russen Daniil Medvedev, den er bei seinem Lauf bis ins Wimbledon-Viertelfinale Anfang Juli glatt in drei Sätzen besiegt hatte, unterlag der 36 Jahre alte Warsteiner mit 4:6, 3:6.

Der an Position drei gesetzte Medvedev hatte erst am Dienstag das ATP-Turnier im chinesischen Hangzhou gewonnen.

Aus im Achtelfinale für Jan-Lennard Struff Aus im Achtelfinale für Jan-Lennard Struff © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/PATRICK SMITH

Struff im Davis Cup zuletzt nicht nominiert

Struff konnte im Achtelfinale nicht an seine starke Vorstellung aus der ersten Runde gegen den Argentinier Thiago Agustín Tirante anknüpfen. Er musste jeweils sein erstes Aufschlagspiel in beiden Sätzen abgeben und lief in der Folge stets einem Rückstand hinterher.

Struff war zuletzt nicht von Bundestrainer Michael Kohlmann für den Davis Cup nominiert worden.