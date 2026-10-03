Zverev winkt Krönung nach Sinner-Absage

"Wer auch immer glaubt, dass ich geflirtet habe, ist ein Idiot"

Jannik Sinner hat seit Wimbledon kein Match bestritten und sagt nun eine weiterer Turnier-Teilnahme ab. Für Alexander Zverev eröffnet sich eine riesige Chance.

Die Chancen von Alexander Zverev auf den Sprung an die Spitze der Tennis-Weltrangliste steigen gewaltig: Wegen anhaltender Knieprobleme hat Jannik Sinner auch seine Teilnahme am ATP-Masters in Shanghai (ab 7. Oktober) abgesagt. Das gab der derzeit im Ranking führende Italiener am Samstag in den Sozialen Medien bekannt.

„Leider werde ich dieses Jahr nicht wie erhofft beim Rolex Shanghai Masters spielen können“, schrieb der Südtiroler: „Ich habe es immer sehr genossen, vor den Fans in Shanghai zu spielen, und es tut mir wirklich leid, dass ich nächste Woche nicht dabei sein kann.“

Alexander Zverev (l.) und Jannik Sinner vor dem Wimbledon-Finale 2026 Alexander Zverev (l.) und Jannik Sinner vor dem Wimbledon-Finale 2026 © IMAGO/Hasenkopf

Wird Alexander Zverev die erste deutsche Nummer eins seit Boris Becker?

Der fünfmalige Grand-Slam-Champion, der im Juli in Wimbledon im Finale gegen Zverev triumphiert hatte, hat seit dem Finale beim Rasenhighlight kein Match mehr auf der Tour bestritten.

Der Rückstand von French- und US-Open-Champion Zverev beträgt nur noch 1370 Punkte, der Hamburger sammelt derzeit beim 500er-Turnier in Peking weitere Zähler. Mit den passenden Ergebnissen könnte er nach dem Masters in Shanghai die erste deutsche Nummer eins im ATP-Ranking seit Boris Becker 1991 werden. Auch im weiteren Saisonverlauf hat Sinner viele Punkte zu verteidigen.