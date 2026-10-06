Sinner muss Saison beenden – Weg für Zverev an die Spitze frei

Der Südtiroler wird von anhaltenden Knieproblemen ausgebremst - für Zverev ergibt sich damit eine völlig neue Situation.

Der Weg an die Spitze der Tennis-Weltrangliste ist frei für Alexander Zverev: Jannik Sinner muss seine Saison frühzeitig abbrechen. Die Nummer eins der ATP aus Südtirol kann aufgrund von anhaltenden Knieprobleme in diesem Jahr nicht mehr spielen, das teilte der 25-jährige Italiener am Dienstag mit.

„Ich habe gemeinsam mit den Ärzten beschlossen, dass ich eine Behandlung für mein Knie benötige. Das bedeutet, dass die Saison 2026 offiziell vorbei ist“, sagte Sinner in einem Video, das er in den Sozialen Medien veröffentlichte.

Sinner führt aktuell noch das ATP-Ranking mit 11.000 Punkten an. Zverev (Hamburg) ist mit 9720 Punkten erster Verfolger und hat das große Ziel, erstmals an die Spitze der Weltrangliste zu springen.