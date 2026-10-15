Stefan Milicevic wird wegen Spielmanipulation und der Rekrutierung weiterer Spieler für 24 Jahre gesperrt.

Stefan Milicevic ist wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Anti-Korruptionsregeln für 24 Jahre aus dem Tennis ausgeschlossen worden. Die International Tennis Integrity Agency (ITIA) verhängte gegen den 29-jährigen Serben zudem eine Geldstrafe von 70.000 US-Dollar. Milicevic soll zwischen 2022 und 2024 sechs Matches manipuliert haben, fünf davon als selbst beteiligter Spieler, und weitere sechs Manipulationen versucht haben.

Die ITIA wirft Milicevic außerdem vor, mehrere Profis für ein korruptes Netzwerk angeworben oder dies versucht zu haben. Infolge dieser Rekrutierungen sollen weitere Spieler Partien manipuliert haben. Der Serbe, dessen beste Einzelplatzierung im August 2014 Rang 1338 war, reagierte trotz mehrerer Kontaktversuche nicht auf die Ermittlungen der Integritätsbehörde.

Serbe Milicevic für 24 Jahre gesperrt

Die Sperre trat am 9. Oktober in Kraft und läuft bis zum 8. Oktober 2050. Während dieser Zeit darf Milicevic weder bei Veranstaltungen von World Tennis, ATP, WTA, Grand Slams und nationalen Verbänden spielen noch dort als Coach arbeiten oder Turniere besuchen.

Die ITIA setzte die Sanktion nach ausbleibender Stellungnahme des Spielers entsprechend ihrer Richtlinien fest. Milicevic wird in der Weltrangliste nicht mehr geführt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.