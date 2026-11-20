Carlos Alcaraz will angesichts seiner Oberschenkelblessur "von Tag zu Tag" schauen. Deutschland sieht er beim Davis Cup in Bologna als Mitfavorit.

Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz hat einen Start beim Davis Cup in der kommenden Wochen offengelassen und die Stärke des deutschen Teams um Alexander Zverev hervorgehoben. Angesichts seiner Oberschenkelblessur schaue er „von Tag zu Tag“, sagte der siebenmalige Grand-Slam-Sieger bei den ATP Finals.

Er wolle abwarten, „wie mein Körper reagiert“, sagte Alcaraz, der in Turin am Samstag im Halbfinale gegen den US-Amerikaner Ben Shelton gefordert ist. In einem möglichen Finale am Sonntag könnte er auf Zverev treffen.

Carlos Alcaraz weiß noch nicht, ob er beim Davis Cup spielen wird Carlos Alcaraz weiß noch nicht, ob er beim Davis Cup spielen wird © IMAGO/Xinhua

Davis Cup: Alcaraz sieht Deutschland als Mitfavorit

Im Anschluss will er – sollte er fit sein – mit dem spanischen Team bei den Davis-Cup-Finals in Bologna triumphieren. Die deutsche Auswahl sieht er beim traditionsreichen Mannschaftswettbewerb dabei als Mitfavorit.

Im Davis-Cup-Format sei das Doppel „sehr wichtig“. Es gebe viele Länder mit einem starken Doppel, im Einzel könne dazu alles passieren. „Es gibt Deutschland mit Zverev und Krawietz/Pütz“ sowie weitere großartige Teams, sagte Alcaraz. Sowohl der Weltranglistenerste Zverev als auch das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz stehen bei den ATP Finals im Halbfinale.

Deutschland könnte im Davis Cup in einem möglichen Halbfinale am 28. November auf Spanien treffen. Die DTB-Auswahl muss im Viertelfinale zunächst gegen Großbritannien ran, Spanien trifft auf Österreich.