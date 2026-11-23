Im Finale von Wien zeigt Carlos Alcaraz Alexander Zverev die Grenzen auf - und spricht doch voller Respekt von Zverev.

Nachdem er Alexander Zverev die Grenzen aufgezeigt und sich zum Sieger der ATP Finals gekrönt hatte, sprang Carlos Alcaraz dem Hamburger zur Seite. „Die Nummer eins ist Sascha. Er hat es wirklich verdient. Niemand wird ihm diese Position und den Status als Nummer eins nehmen“, sagte der spanische Tenniskünstler, der Zverev im Finale von Turin mit 6:2, 7:6 (9:7) bezwungen und sich erstmals den Titel beim Saisonfinale geholt hatte: „Das müssen wir anerkennen. Das müssen wir auch so sagen. Aktuell steht Sascha auf Platz eins der Weltrangliste.“

Natürlich, fügte der 23-Jährige an, habe er ein Urvertrauen in seine eigenen Fähigkeiten. „Das ist enorm wichtig. Wenn man auf den Trainingsplatz geht oder ein Match bestreitet, ist es entscheidend, an sich selbst zu glauben“, sagte Alcaraz, der in den Pausen beim Seitenwechsel immer wieder zur Musik getanzt hatte. „Das entspannt mich und hilft mir, mich auf den Moment zu fokussieren“, erklärte er: „Außerdem mag ich die Lieder einfach.“

Alcaraz posiert mit dem Pokal von Turin Alcaraz posiert mit dem Pokal von Turin © AFP/SID/Marco BERTORELLO

Alcaraz krönt herausragende Wochen

Alcaraz krönte herausragende Wochen mit dem Titelgewinn in Turin. Zuvor hatte er das Masters in Paris sowie das Turnier in Wien gewonnen und bewiesen, dass er nach seiner langwierigen Handgelenksverletzung auf bestem Wege ist, wieder der Alte zu werden. „Alcaraz ist einfach der talentierteste Spieler der Welt“, lobte Deutschlands Tennisikone Boris Becker bei Sky.

Und diese Behauptung lässt sich durchaus in Zahlen belegen. Als jüngster Profi der Geschichte hat Alcaraz bereits alle Grand-Slam-Turniere gewonnen. Seit Sonntagabend ist er nun auch seinem großen Idol Rafael Nadal einen Schritt voraus. Der Gewinn bei den ATP Finals war Nadal in seiner glanzvollen Karriere nie gelungen.

„Dieser Titel ist etwas ganz Besonderes. Er bedeutet mir, meinem Team und meiner Familie unglaublich viel“, sagte Alcaraz: „Sie wissen, wie sehr ich auf diesen Moment, auf diese Trophäe und auf dieses Turnier hingearbeitet habe. Sie wissen, wie hart ich dafür gearbeitet habe, dieses Turnier zu gewinnen und diese Trophäe in die Höhe stemmen zu können. Dass ich sie nun endlich hier in den Händen halten darf, ist ein unglaubliches Gefühl.“