Der Hamburger kann sich im Endspiel der ATP Finals nicht wie gewohnt auf seinen Aufschlag verlassen - und erhält eine Lehrstunde.

Alexander Zverev hat von Tenniskünstler Carlos Alcaraz eine bittere Lehrstunde erhalten und die Krönung seiner Traumsaison verpasst. Der Weltranglistenerste aus Hamburg unterlag dem spanischen Ausnahmekönner im Endspiel der ATP Finals mit 2:6, 6:7 (7:9) und konnte sich nicht zum dritten Mal in seiner Karriere zum inoffiziellen Weltmeister küren. Stattdessen schnappte sich Alcaraz durch den Statement-Sieg erstmals die ATP-Krone beim Saisonabschluss.

Nach einer Saison voller Highlights mit den Grand-Slam-Titeln in Paris und New York sowie dem Sprung auf den Tennis-Thron wollte Zverev mit einem Sieg gegen Alcaraz den letzten Makel ausräumen – im Showdown von Turin ließ ihn aber sein sonst so überragender Aufschlag im Stich. Eine Leistungssteigerung im zweiten Satz kam zu spät. Gegen Alcaraz und Jannik Sinner (Italien), die Dominatoren der vergangenen Jahre, wartet er damit seit mehr als zwei Jahren auf einen Sieg.

Alcaraz hingegen ließ sich im Saisonendspurt einfach nicht stoppen: Er gewann am Sonntag sein 14. Spiel in Folge und feierte nach den Triumphen in Wien und beim Masters in Paris seinen dritten Titel in Serie. Er sicherte sich mit fünf Siegen zudem das Maximalpreisgeld von knapp 5,2 Millionen US-Dollar. Mit dem Triumph bei den ATP Finals hat der siebenmalige Grand-Slam-Sieger nun seinem großen Vorbild Rafael Nadal etwas voraus – die spanische Tennis-Ikone hatte den prestigeträchtigen Saisonabschluss nie gewonnen.

Für Zverev ist der verpasste Titel nach einem herausragenden Turnier eine herbe Enttäuschung – vor allem aufgrund der Art und Weise. Durch die Niederlage werden die Stimmen der Kritiker wieder lauter, wonach Zverev zu Unrecht an der Spitze der Weltrangliste steht und sein Weg dahin von den langwierigen Verletzungen von Alcaraz und Sinner in diesem Jahr begünstigt wurde. Gegen den defensiv überragend agierenden Alcaraz fehlten ihm am Sonntag häufig Cleverness und Kaltschnäuzigkeit.

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In Abwesenheit von Sinner waren Zverev und Alcaraz als Favoriten in das Turnier gegangen und mit jeweils vier Siegen in vier Spielen bis zum Finale dieser Rolle gerecht geworden. Das letzte und einzige Aufeinandertreffen in diesem Jahr hatte Alcaraz im Halbfinale der Australian Open knapp in fünf Sätzen für sich entschieden.

Er genieße „die Herausforderung, gegen die Besten der Welt zu spielen“, hatte Zverev vor der Partie gesagt: „Carlos gehört – so wie er seit seinem Comeback spielt – zweifellos zu den besten Spielern der Welt. Vielleicht ist er sogar der beste Spieler der Welt.“ Und Zverev zeigte im Anschluss an das eindrucksvolle Vorprogramm von Sänger Andrea Bocelli einen nervösen Start.

Schon um sein erstes Aufschlagspiel musste er neun Minuten lang kämpfen – und danach wurde es nicht besser: Alcaraz kam fast an jeden Aufschlag des Hamburgers heran, erlief aussichtslos erscheinende Bälle und breakte Zverev gleich dreimal im ersten Satz. Beim Stand von 2:4 schmiss Zverev nach einem verschlagenen Volley seinen Schläger weg, er haderte zudem mit der Schiedsrichterin, die zwei Zeitverwarnungen gegen ihn aussprach.

Im zweiten Satz ergab sich vor den Augen von Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade das gleiche Bild: Zverev wackelte beim Aufschlag, Alcaraz breakte ihn zu Null. Zverev ließ sich aber nicht hängen, kämpfte sich zurück und holte das Break zum 4:4. Der Deutsche hatte jetzt seine beste Phase der Partie. Im Tiebreak vergab Zverev drei Satzbälle – und Alcaraz schlug mit seinem zweiten Matchball eiskalt zu.