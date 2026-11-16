Alexander Zverev wird für sein herausragendes Jahr ausgezeichnet. Seine Familie feiert mit ihm.

Alexander Zverev ist in Turin mit der Trophäe für die Nummer eins der Welt zum Jahresende ausgezeichnet worden. Der Tennisstar aus Hamburg erhielt den riesigen Silberpokal im Rahmen der ATP Finals aus den Händen von ATP-Präsident Andrea Gaudenzi. Zverev war am 2. November als erst zweiter Deutscher nach Boris Becker an die Spitze des Männer-Rankings gesprungen, unabhängig vom Abschneiden beim Saisonabschlussturnier wird er auch als Nummer eins ins neue Jahr gehen.

„Ich hätte mir vor einem Jahr nicht vorstellen können, hier mit dieser Trophäe zu stehen“, sagte Zverev, der ein graues Sakko und eine helle Jeans trug: „Das ist der größte Erfolg meiner Karriere.“ Nach der Ehrung stellte er sich zum Gruppenfoto u.a. mit Papa und Trainer Alexander senior, Mama Irina, Oma Natalia sowie seinen beiden Dackeln auf.

Zverev gewann in diesem Jahr bei den French Open und den US Open seine ersten beiden Grand-Slam-Titel, er profitierte bei seinem Weg an die Spitze auch von langwierigen Verletzungen seiner Konkurrenten Jannik Sinner (Italien) und Carlos Alcaraz (Spanien).

Sein Auftaktmatch in Turin hatte Zverev am Sonntag in zwei Sätzen gegen den Spanier Rafael Jódar gewonnen. Am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) trifft er in einer Neuauflage des US-Open-Endspiels auf den US-Amerikaner Ben Shelton.