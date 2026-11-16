Alcaraz ohne Gnade: Lockerer Auftaktsieg in Turin

Carlos Alcaraz bestätigt seine herausragende Form. Er will erstmals bei den ATP Finals triumphieren.

Tennisstar Carlos Alcaraz (23) hat seinen Titelanspruch bei den ATP Finals gleich zum Auftakt eindrucksvoll unterstrichen. Der siebenmalige Grand-Slam-Sieger aus Spanien ließ dem US-Amerikaner Frances Tiafoe beim 6:2, 6:2 in seinem ersten Gruppenspiel keinerlei Chance und bestätigte seine überragende Form.

Alcaraz, der nach seinen Turniersiegen in Wien und Paris mit viel Selbstvertrauen nach Turin gereist war, feierte damit seinen zehnten Sieg in Serie.

Überzeugender Auftakt von Carlos Alcaraz Überzeugender Auftakt von Carlos Alcaraz © AFP/SID/MARCO BERTORELLO

„So weniger Zeit man auf dem Platz verbringt, umso besser ist es für deinen Körper und die Regeneration. Ich bin einfach nur glücklich, dass ich in zwei Sätzen gewonnen und dieses Level gezeigt habe“, sagte Alcaraz. Der Ausnahmekönner aus Murcia peilt seinen ersten Triumph beim prestigeträchtigen Saisonabschluss der acht Jahresbesten an, in Abwesenheit seines Dauerrivalen Jannik Sinner (Italien) gilt er neben dem Weltranglistenersten Alexander Zverev als heißester Titelkandidat.

Alcaraz meldet sich nach Verletzung eindrucksvoll zurück

Nach viermonatiger Verletzungspause (Handgelenk) hatte sich Alcaraz im Frühherbst eindrucksvoll auf der Tour zurückgemeldet, bei fünf Turnierteilnahmen seit seinem Comeback holte er drei Titel.

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Dem völlig überforderten US-Open-Halbfinalisten Tiafoe nahm Alcaraz zu Beginn der Partie umgehend zwei Aufschlagspiele ab, beim Stand von 0:4 gab es von den Zuschauern in der Inalpi Arena aufmunternden Applaus für den US-Amerikaner. Alcaraz ließ auch in der Folge nie Zweifel an seinem überzeugenden Sieg aufkommen und nutzte nach 69 Minuten seinen ersten Matchball.

DEINE MEINUNG

Weitere Gruppengegner von Alcaraz und Tiafoe sind der frühere Weltranglistenerste Daniil Medwedew aus Russland und die italienische Hoffnung Flavio Cobolli. Zu einem mit Spannung erwarteten Duell zwischen Alcaraz und Zverev könnte es frühestens im Halbfinale kommen.