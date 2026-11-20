Gute Nachrichten von Alexander Zverev. Der deutsche Tennisstar gibt nach seinen Verletzungsproblemen Entwarnung - und hofft, im Halbfinale komplett fit zu sein.

Alexander Zverev hat nach seinen Knöchelproblemen im dritten Gruppenspiel bei den ATP Finals Entwarnung gegeben. Er werde am Freitag keine medizinischen Tests absolvieren, „ich weiß, was es ist. Es ist nichts Außergewöhnliches“, sagte der deutsche Tennisstar nach seinem 6:4, 7:6 (8:6)-Erfolg gegen den Franzosen Arthur Fils. Viel mehr werden ihn die Probleme in Folge seiner schweren Verletzung vor vier Jahren seine ganze Karriere begleiten, so Zverev.

Er werde gemeinsam mit seinem Physiotherapeuten und seinem Team „alles tun, was ich kann, um am Samstag einsatzbereit zu sein und am Samstag schmerzfrei zu sein“, betonte Zverev. Im Halbfinale von Turin trifft der Weltranglistenerste dann nach drei Siegen in drei Gruppenspielen auf den Russen Daniil Medvedev oder den US-Amerikaner Frances Tiafoe.

Alexander Zverev gibt Entwarnung Alexander Zverev gibt Entwarnung © AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Zverev: „Hoffentlich bei 100 Prozent“

Die Probleme am Sprunggelenk gehen von einer Sehne aus, die über den Knochen verläuft, beschrieb Zverev. Schmerzen verspürt er dabei nur bei der Aufschlagbewegung, die er im Tiebreak des zweiten Satzes gegen Fils mehrfach abbrach. „Es ist etwas, das ich steuern muss“, sagte Zverev: „Aber ich werde am Samstag hoffentlich bei 100 Prozent sein.“ Zverev hatte sich 2022 im French-Open-Halbfinale gegen Rafael Nadal schwer am Knöchel verletzt.

Anders als der Deutsche musste sich sein Hauptkonkurrent Carlos Alcaraz am Donnerstag medizinische Unterstützung holen, aufgrund von Problemen am Oberschenkel ließ er in einer medizinischen Einrichtung unweit der Inalpi Arena ein MRT machen. Laut der spanischen Marca sei er für sein abschließendes Gruppenmatch gegen Flavio Cobolli (14.00 Uhr/Sky) zuversichtlich, er und sein Team würden die Situation aber täglich neu bewerten. Alcaraz steht bereits als Gruppensieger fest.