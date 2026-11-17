Der Franzose Arthur Fils besiegt den Spanier Rafael Jódar in drei Sätzen und darf auf die Runde der letzten Vier hoffen.

Der Franzose Arthur Fils hat seine Chancen auf den Halbfinaleinzug bei den ATP Finals gewahrt. Der Weltranglistensiebte setzte sich in seinem zweiten Gruppenspiel in Turin mit 4:6, 6:2, 6:2 gegen den spanischen Youngster Rafael Jódar durch und zeigte sich bereit für das Duell mit Deutschlands Topstar Alexander Zverev am Donnerstag.

Durch den Sieg von Fils steht fest: Um den vorzeitigen Halbfinaleinzug perfekt zu machen, braucht der Weltranglistenerste Zverev am Abend (20.30 Uhr) in der Neuauflage des US-Open-Endspiels einen Zweisatzsieg gegen den US-Amerikaner Ben Shelton. Fils, Gewinner des Masters in Cincinnati in diesem Jahr, hatte zum Auftakt in drei Sätzen gegen Shelton verloren.

ATP Finals: Jódar droht das Aus

Dem 20 Jahre alten Jódar, der zum Auftakt glatt in zwei Sätzen gegen Zverev verloren hatte, droht hingegen bei seinem Debüt beim Saisonabschluss der acht Jahresbesten das Aus.

Der Spanier wirkte in der Partie gegen Fils körperlich phasenweise nicht auf der Höhe und nahm im zweiten Satz eine medizinische Auszeit. Er hatte dem Franzosen in der Folge aber nicht mehr viel entgegenzusetzen.