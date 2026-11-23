Alexander Zverev verpasst bei den ATP Finals die Krönung seiner überragenden Saison. Internationale Medien feiern Carlos Alcaraz als wahren König des Tennis und stellen Zverevs Status als Nummer eins infrage.

Mit der bitteren Finalpleite bei den ATP Finals hat Alexander Zverev die Krönung seiner bislang erfolgreichsten Saison verpasst. Im Endspiel am Sonntag musste sich der aktuelle Weltranglistenerste Carlos Alcaraz in zwei Sätzen geschlagen geben, der damit erstmals den Titel beim prestigeträchtigen Saisonabschluss gewann.

Während in Spanien vor allem der historische Triumph des 23-Jährigen gefeiert wird, sorgt Zverevs Niederlage mit Blick auf seinen Status als Nummer eins der Welt international für Diskussionen und ist ein gefundenes Fressen für seine Kritiker. Diverse Medien sehen in dem Finalergebnis den Beleg, dass der Deutsche nicht der Beste seines Sports sei.

Alexander Zverev war nach dem verlorenen Endspiel der ATP Finals merklich enttäuscht Alexander Zverev war nach dem verlorenen Endspiel der ATP Finals merklich enttäuscht © IMAGO/ABACAPRESS

SPORT1 zeigt eine Auswahl der internationalen Pressestimmen zum Finale zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz:

Spanien

Mundo Deportivo: „Alexander Zverev ist seit Längerem die Nummer eins der Weltrangliste. Die Zahlen sprechen für den König der French Open und der US Open, doch das Spiel selbst zeigt, dass der Größte – bei allem Respekt vor dem abwesenden Jannik Sinner – Carlos Alcaraz ist. Daran besteht kein Zweifel.“

AS: „Ein Meister aus Stahl – Alcaraz besiegt Zverev im Finale und gewinnt trotz einer Verletzung zum ersten Mal die Finals – 28 Jahre nach dem letzten spanischen Titelgewinn durch Corretja im Jahr 1998.“

DEINE MEINUNG

Marca: „Maestro Alcaraz! Alcaraz liefert gegen Zverev eine Meisterleistung ab – und Spanien hat 28 Jahre später wieder einen Champion. Der Spieler aus Murcia besiegt den Deutschen in zwei Sätzen und ist nach Orantes und Corretja der dritte Spanier, der die ATP Finals gewinnt.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Sascha Zverev ist eine machtlose Nummer eins. Hände hoch, dann wird niemand zu Schaden kommen. Der deutsche Sieger von Roland Garros und den US Open beendet das beste Jahr seiner Karriere mit einem Makel – das heißt, ohne jemals Jannik Sinner besiegt zu haben, den er am 2. November vom Thron gestoßen hat, und ohne Carlos Alcaraz zu besiegen, gegen den er zweimal verloren hat.

Tuttosport: „Zverev hatte Probleme mit seinem ersten Aufschlag und ihm unterliefen mehrere Fehler, wodurch er vorübergehend ein Gegenbreak hinnehmen musste, bevor er erneut seinen Aufschlag abgab.“

Corriere della Sera: „Alcaraz’ Comeback: Er besiegt Zverev und gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere die ATP Finals in Turin. Der Spanier bricht den Bann und gewinnt das Turnier in Turin. Er wehrt im Tiebreak drei Satzbälle ab und feiert seinen Sieg.“

Frankreich

L’Équipe: „Alcaraz, der neue Meister. Carlos Alcaraz sichert sich seinen ersten Titel bei den ATP Finals in Turin, nachdem er Alexander Zverev dominiert hat. Für Zverev hingegen war das Ergebnis bitter, denn

die Nummer eins der Welt fand im Finale nie richtig ins Spiel. (…) Als Zverev zu Beginn des zweiten Satzes ein Break zu Null hinnehmen musste, schien eine vernichtende und unrühmliche Niederlage unausweichlich. Doch er verdient Anerkennung dafür, dass er nicht aufgab und die wenigen Chancen nutzte, die Alcaraz ihm bot.“

Le Figaro: „Alcaraz besiegt Zverev und gewinnt sein erstes ATP-Masters-Turnier: Nachdem Alcaraz das Spiel von Anfang bis Ende dominiert hatte, musste er sich im zweiten Satz (6:2, 7:6) schließlich noch einmal ins Zeug legen, um Zverev zu besiegen und zum ersten Mal in seiner Karriere das Masters zu gewinnen.“

England

The Times: „Alcaraz zeigt Zverev, wer die wahre Nummer eins ist.“

The Independent: „Alcaraz war 2025 gegen Jannik Sinner im Finale unterlegen und hatte zuvor in diesem Turnier zweimal gegen die aktuelle Nummer eins der Welt, Zverev, verloren, doch nach einem beeindruckenden Sieg nach zwei Stunden und zwei Minuten zeigte er, warum viele den Spanier nach wie vor als den besten Spieler der Welt bezeichnen.“

The Guardian: „Alcaraz stellt Zverev in den Schatten: Der Weltbeste besiegt die Nummer eins und holt sich seinen ersten ATP-Finals-Titel. (…) Bis zum Finale war Zverevs Turnierverlauf ein weiterer Beweis für seinen enormen und zugleich unglaublich konstanten Aufschlag gewesen, denn der Deutsche hatte auf dem Weg ins Finale keinen einzigen Aufschlag abgegeben. Doch schon das Eröffnungsspiel machte sofort deutlich, wie viel besser Alcaraz ist als der Rest der Top 10.“

Österreich

Kurier: „Bei den ATP Finals war es in Turin zum Traumfinale gekommen. Für den Deutschen Alexander Zverev wurde es zum Albtraum. Der 29-Jährige, der das Jahr als Nummer eins beendet, musste sich Carlos Alcaraz 2:6 und 6:7(7) geschlagen geben.“