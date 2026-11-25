Dem Franzosen wird vorgeworfen, einen Dopingtest verweigert zu haben. Er weist dies entschieden zurück.

Der französische Tennisspieler Arthur Rinderknech wehrt sich gegen eine drohende Sperre wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln. Dem 31-Jährigen, der Alexander Zverev 2025 in Wimbledon eine schmerzliche Erstrundenniederlage zugefügt hatte, wird von der International Tennis Integrity Agency (ITIA) eigenen Angaben zufolge vorgeworfen, im Juni einen Dopingtest verweigert zu haben.

„Ich bin mir der Berichte über meinen angeblichen Fall der Testverweigerung gegenüber der International Tennis Integrity Agency (ITIA) bewusst, der laut ITIA streng vertraulich behandelt werden sollte“, schrieb der 31-Jährige auf Instagram. Er wies jegliches Fehlverhalten zurück und erklärte, er gehe davon aus, dass er von den Vorwürfen freigesprochen werde.

Rinderknech: „Ich habe niemals verbotene Substanzen eingenommen“

„Ich habe der ITIA bereits mitgeteilt, dass ich den Vorwurf zurückweise, und habe beantragt, dass die Angelegenheit von einem unabhängigen Schiedsgericht verhandelt und entschieden wird, wie es mein Recht ist“, schrieb der aktuelle 57. der Weltrangliste weiter: „Ich habe niemals verbotene Substanzen eingenommen und bin stolz auf meine Erfolge im Profi-Tennis, die ich durch harte Arbeit und stets mit Integrität erreicht habe.“

Sein Fall weist Parallelen auf zu dem der ehemaligen Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova. Die Tschechin wurde im Juni von der ITIA mit einer vierjährigen Sperre belegt, weil sie im Dezember 2025 einen Dopingtest verweigert haben soll. Vondrousova weist die Vorwürfe zurück und legte vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS Berufung ein.