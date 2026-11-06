Trainerwechsel bei Topstar: Sinner setzt auf Norman

Der Italiener kündigt eine Veränderung in seinem Team zur neuen Saison an.

Trainerwechsel bei Jannik Sinner: Der fünfmalige Grand-Slam-Champion aus Italien setzt ab 2027 auf die Unterstützung von Magnus Norman. Der Schwede löst den Australier Darren Cahill ab, der ihn auch zur Nummer eins in der Weltrangliste geführt hatte. Die Führung im Ranking verlor der verletzte Südtiroler zuletzt an Alexander Zverev.

„Ich möchte Darren für sein Vertrauen in mich, seine Ehrlichkeit und sein Engagement danken“, sagte Sinner. Cahill habe ihm geholfen, sich sowohl als Spieler als auch als Mensch weiterzuentwickeln.

Im Laufe der Zusammenarbeit mit Cahill und Simone Vagnozzi hat sich Sinner neben dem spanischen Star Carlos Alcaraz zur herausragenden Persönlichkeit im Männertennis entwickelt. In diesem Jahr triumphierte er im Wimbledonfinale gegen Zverev, musste danach aber seine Saison wegen Kniebeschwerden vorzeitig beenden.

Sinner wird voraussichtlich beim Six Kings Slam Ende des Jahres in Saudi-Arabien sein Comeback feiern. Mit Norman, der lange den Schweizer Stan Wawrinka trainierte, peilt er dann weitere Erfolge an.