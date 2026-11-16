Der Weltranglistenerste kann unter Umständen schon den Halbfinaleinzug perfekt machen. Gegen Shelton hat er eine makellose Bilanz.

Alexander Zverev ist in seinem zweiten Gruppenspiel bei den ATP Finals gegen den US-Amerikaner Ben Shelton erstmals am Abend gefordert.

Die Neuauflage des US-Open-Endspiels steigt am Dienstag nicht vor 20.30 Uhr (Sky), gegen einen seiner Lieblingsgegner kann Zverev dann unter Umständen bereits den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. Beide Profis hatten ihr Auftaktmatch beim Saisonabschluss der acht Jahresbesten gewonnen.

Zverev siegt zum Auftakt gegen Rafael Jódar

Zverev weist gegen Shelton eine makellose 6:0-Bilanz auf, im September machte er mit einem Sieg gegen den Weltranglistenvierten in New York seinen zweiten Grand-Slam-Titel perfekt.

Zverev hatte seinen Auftakt in Turin gegen den Spanier Rafael Jódar souverän 6:4, 6:4 gewonnen. Bei den ATP Finals hat er bereits 2018 und 2021 triumphiert, der Hamburger will in Norditalien seine Traumsaison krönen.