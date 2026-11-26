Das Final-Wochenende im Davis Cup startet für Deutschland. Im Viertelfinale wartet Großbritannien. So sehen Sie die Partie live.

Es ist das letzte große Highlight des Tennisjahres: Im Finalturnier des Davis Cups kämpfen die acht besten Nationalteams um den Titel beim inoffiziellen „World Cup of Tennis“. Seit Dienstag geht es in Bologna zur Sache – und um die „hässlichste Salatschüssel der Welt“. Deutschland greift am Donnerstag (10 Uhr) ein. Es wartet Großbritannien auf die Auswahl des DTB.

Deutschland geht mit guten Chancen in das Turnier. Das deutsche Team verfügt mit Alexander Zverev über den Weltranglistenersten, über einen Jan-Lennard Struff in Topform und ein Weltklassedoppel bestehend aus Kevin Krawietz und Tim Pütz.

Und dann ist da auch noch der routinierte Yannick Hanfmann. Es ist die wohl letzte große Gelegenheit in dieser Zusammenstellung mit einem Altersdurchschnitt von fast 35 Jahren: Der erste deutsche Triumph seit 1993 ist das große Ziel.

So können sie Deutschland – Großbritannien live verfolgen:

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Wie ist der Modus?

Recht simpel – und er kommt dem deutschen Team von Bundestrainer Michael Kohlmann entgegen. Nur zwei Einzel werden gespielt, anschließend ist das Duell entweder vorbei oder es wird im abschließenden Doppel entschieden. Schon ein Sieg im Einzel – zum Beispiel von Zverev – bringt das Team des Deutschen Tennis Bundes (DTB) mit seinen Doppelexperten somit in eine Top-Ausgangsposition. Gespielt werden zwischen Dienstag und Donnerstag die Viertelfinals sowie am Freitag und Samstag die Halbfinals, ehe am Sonntag die Titelentscheidung fällt.

Wer sind die großen Konkurrenten im Titelkampf?

In erster Linie sind da die Spanier zu nennen. Carlos Alcaraz bewies nicht zuletzt in Turin, dass er sich seine dominante Verfassung wieder erkämpft hat. In Bestform wird es dann auch für Zverev ziemlich schwer. Zudem haben die Iberer in Jungstar Rafael Jódar auch noch den Weltranglistenzehnten am Start. Zuerst muss sich Spanien im Viertelfinale gegen Österreich behaupten, bevor es zum Duell mit Deutschland kommen könnte. Auch mit Gastgeber Italien, zuletzt dreimal in Folge Titelträger, ist trotz der Abwesenheit des verletzten Jannik Sinner wieder zu rechnen.

Worum geht es für Alexander Zverev?

Um die Krönung einer schon jetzt außergewöhnlichen Saison. Der Hamburger hat 2026 endlich seine ersten beiden Grand-Slam-Titel gewonnen und ist an die Spitze der Weltrangliste gestürmt. Den Davis Cup hat er sich seitdem ganz fett angestrichen: Den legendären Pokal einmal in den Händen zu halten, ist seit jeher ein großes Ziel für ihn.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)