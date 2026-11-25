Deutschland will in Bologna erstmals seit 1993 im Nationenwettbewerb triumphieren. Die Chancen stehen gut.

Alexander Zverev startet mit dem deutschen Team in die Titelmission beim Davis Cup – und sieht eine große Chance. „Es wäre für uns alle etwas ganz Besonderes mit dieser Mannschaft, mit der wir schon lange zusammenspielen, den Davis Cup zu gewinnen“, sagte der Weltranglistenerste vor dem Viertelfinale gegen Großbritannien am Donnerstag (10 Uhr/Tennis Channel und tennis.de).

Dennoch warnt Zverev, der Deutschland in Bologna zum ersten Titel seit 1993 führen will, vor zu viel Euphorie. „Wir müssen Match für Match gehen“, betonte er. Mit Großbritannien erwarte das Team eine „schwere erste Runde“, ehe es im Halbfinale gegen die Topfavoriten aus Spanien um den frischgebackenen ATP-Finals-Sieger Carlos Alcaraz gehen könnte. „Das ist kein einfaches Los, aber wir werden alles dafür tun, dass wir bereit sind, 100 Prozent unser Tennis zeigen können“, sagte Zverev.

Formstarkes Doppel als X-Faktor?

Das deutsche Team gilt beim Finalturnier der besten acht Nationalmannschaften als Mitfavorit – dank der Teilnahme des Weltranglistenersten und wegen des formstarken Doppels Kevin Krawietz und Tim Pütz, das bei dem speziellen Modus in Bologna zum X-Faktor werden könnte. Beim „Final 8“ werden immer zunächst zwei Einzel absolviert, ehe es zu einem möglicherweise entscheidenden Doppel kommt.

Sorgen bereitete aber zuletzt das Sprunggelenk des Topspielers. Bei seiner Finalniederlage in Turin gegen Alcaraz hatte Zverev immer wieder Probleme beim Aufschlag offenbart. „Dem Fuß geht’s okay, weil ich jetzt länger keine Matches gespielt habe“, sagte Zverev am Mittwoch in Bologna: „Aber ich glaube auch, dass ich mich in den nächsten Tagen relativ in Ordnung fühlen werde und auch auf dem Platz 100 Prozent zeigen kann.“

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Auch Teamchef Michael Kohlmann ist guter Dinge. „Wir sind sehr selbstbewusst mit einem sehr guten Team und mehr als konkurrenzfähig“, sagte der Bundestrainer im SID-Gespräch: „Es machen am Ende minimale Sachen den Ausschlag und da hoffen wir, dass wir in diesem Jahr mal dran sind und das Quäntchen Glück haben, wenn wir es brauchen.“