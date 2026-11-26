Alexander Zverev tritt beim Davis Cup am Donnerstag im zweiten Spiel an. Teamchef Michael Kohlmann nominiert seinen Kader erwartungsgemäß.

Keine Überraschung zum Auftakt der Titelmission im Davis Cup: Der Weltranglistenerste Alexander Zverev ist von Teamchef Michael Kohlmann als deutsche Nummer eins für das Duell mit Großbritannien nominiert worden. Er trifft am Donnerstag in der zweiten Partie des Viertelfinals in Bologna auf Arthur Fery – zuvor soll Jan-Lennard Struff gegen den einstigen Top-10-Spieler Cameron Norrie den Grundstein legen.

Gewinnt der zuletzt formstarke Struff gegen Norrie, kann Zverev im Anschluss den Halbfinaleinzug perfekt machen, lediglich zwei Match-Erfolge sind dafür nötig. Anderenfalls fällt die Entscheidung im abschließenden Doppel, in dem wohl die beiden Experten Kevin Krawietz und Tim Pütz zum Einsatz kämen.

Zverev hat gute Erinnerungen an die bisherigen Matches gegen Fery. Zunächst besiegte er den Überraschungsmann im Halbfinale von Wimbledon 2026 locker in drei Sätzen, im Herbst ließ er dem Briten auch im Viertelfinale von Wien keine Chance.