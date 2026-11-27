Doppelexperte Tim Pütz beendet bald seine Laufbahn. Ein letzter Auftritt im deutschen Team könnte aber noch auf ihn warten.

Tennisprofi Tim Pütz beendet in Kürze seine erfolgreiche Doppel-Laufbahn – nach seinem möglicherweise letzten Auftritt im deutschen Davis-Cup-Team fand Bundestrainer Michael Kohlmann nur lobende Worte für den Routinier aus Frankfurt. „Tim hat eine unglaubliche Karriere hingelegt. Das ist schon außergewöhnlich, und das werden bestimmt auch noch würdigen“, sagte Kohlmann nach dem bitteren Aus des deutschen Teams im Viertelfinale des Nationenwettbewerbs gegen Großbritannien. „Er hat so viele Doppelsiege für uns geholt.“

Seit rund vier Jahren hatte Pütz (39) sowohl auf der ATP-Tour als auch im Kreise des deutschen Nationalteams erfolgreich mit Kevin Krawietz zusammengespielt. Die Erfolgsgeschichte des Duos endet aber aller Voraussicht nach ohne den heiß ersehnten Titel im Davis Cup. Auch die Teilnahme des Weltranglistenersten Alexander Zverev am Finalturnier in Bologna konnte daran nichts ändern. Im entscheidenden Doppel verloren Krawietz/Pütz in zwei Sätzen gegen die stark aufspielenden Briten Henry Patten und Neal Skupski.

Pütz hatte kürzlich verkündet, seine Karriere beenden zu wollen. Kurz darauf erklärte er aber etwas überraschend, noch einmal bei den Australian Open im Januar kommenden Jahres aufschlagen zu wollen. Nicht an der Seite seines langjährigen Partners Krawietz, sondern gemeinsam mit Yannick Hanfmann.

Durchaus möglich, dass Pütz anschließend auch noch ein letztes Mal für Deutschland antritt. „Es ist nichts ausgeschlossen“, sagte Kohlmann mit Blick auf die Qualifikationsrunde im Davis Cup im Februar.