Jan-Lennard Struff verliert gegen den stark aufspielenden Briten Cameron Norrie. Der fest eingeplante Halbfinaleinzug ist in Gefahr - Alexander Zverev muss gewinnen.

Die Jagd nach dem Titel wird zur Zitterpartie: Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft muss beim Finalturnier in Bologna schon zum Auftakt bangen. Im Viertelfinalduell mit Großbritannien verlor Jan-Lennard Struff das erste Einzel gegen Cameron Norrie 3:6, 6:3, 2:6 und erhöhte damit unfreiwillig den Druck auf seine Teamkollegen.

Der Weltranglistenerste Alexander Zverev ist im zweiten Einzel im Anschluss nun schon zum Siegen verdammt. Sollte er sich erwartungsgemäß gegen den Wimbledon-Halbfinalisten Arthur Fery durchsetzen, würde die Entscheidung im Doppel fallen. Dort könnten die beiden Experten Kevin Krawietz und Tim Pütz auf das Weltklasse-Duo Henry Patten und Neal Skupski treffen.

Alexander Zverev (l.) und Jan-Lennard Struff vertreten Deutschland im Davis Cup Alexander Zverev (l.) und Jan-Lennard Struff vertreten Deutschland im Davis Cup © IMAGO/MAXPPP

Davis Cup: Struff tut sich von Beginn an schwer

Struff war mit viel Rückenwind nach Bologna gereist. In Wimbledon hatte er im Sommer erstmals das Viertelfinale eines Grand Slams erreicht und anschließend unter anderem mit einer Finalteilnahme in Brüssel geglänzt. Gegen Norrie aber tat er sich zu Beginn schwer, auch weil sein Gegner wenig anbot.

Der einstige Weltranglistenachte, der zuletzt deutlich abgesackt war, spielte auf wie zu besten Zeiten. Die mit Trommeln und Tröten ausgestatteten britischen Fans wähnten sich zeitweise gar im „Norrie-Wonderland“. Obwohl Struff nicht komplett unterlegen war, dauerte der erste Satz nur 23 Minuten.

Danach aber fing sich Struff und gestaltete die Partie auf Augenhöhe. Er konnte sich nun wieder auf seine starken Aufschläge verlassen und erzwang den entscheidenden dritten Durchgang. Dort hatte Norrie den längeren Atem.

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Zverev beobachtete den Beginn der Partie von der deutschen Box aus, ehe er sich auf sein Einzel vorbereitete.

Das deutsche Team kämpft in Bologna um den ersten Titel im prestigeträchtigen Nationenwettbewerb seit 1993. Die Chancen galten vor Turnierbeginn als gut, auch weil der Modus dem deutschen Team entgegenkommt.