Tennis, Australian Open: Rafael Nadal kann sich zum alleinigen Rekordhalter krönen

Nadal steht in der Statistik bei 29. In Australien konnte er bislang einzig 2009 den Titel gewinnen - nun nimmt er den nächsten Anlauf, obwohl es lange nicht danach ausgesehen hatte. Er verpasste Wimbledon, die Olympischen Spiele und die US Open und wusste nicht wirklich, ob er nochmal auf höchstem Level angreifen kann.