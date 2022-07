Wimbledon: Tatjana Maria erreicht Achtelfinale und nervt Gegnerinnen mit besonderem Schlag

Nur 15 Monate nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Cecilia schaffte sie bislang Einzigartiges in ihrer Karriere. Durch das 6:3, 7:5 gegen die Weltranglistenfünfte Maria Sakkari aus Griechenland folgte Maria Wimbledondebütantin Jule Niemeier ins Achtelfinale, zum ersten Mal überhaupt steht sie bei einem Grand-Slam-Turnier in dieser Runde (Wimbledon-Achtelfinale: Tatjana Maria vs. Jelena Ostapenko ab 14 Uhr im LIVETICKER).