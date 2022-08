US Open: Titelverteidigerin Raducanu in New York früh raus

Auch Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina erwischte es diesmal bereits zum Auftakt. Die 23 Jahre alte Kasachin unterlag Clara Burel, einer Landsfrau von Cornet, 4:6, 4:6. Souverän blieb dagegen Titelfavoritin Iga Swiatek. Die 21 Jahre alte Polin setzte sich am Dienstag in 1:06 Stunden 6:3, 6:0 gegen Jasmine Paolini aus Italien durch und zog in die zweite Runde ein.