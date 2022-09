Chinas Tennisprofis weiter erfolgreich in New York

New York (SID) - Die chinesischen Tennisprofis sorgen bei den US Open in New York weiter für Aufsehen. In Wu Yibing erreichte erstmals ein männlicher Spieler des Landes die dritte Runde bei einem Grand Slam seit Einführung des Profitennis 1968. Die Frauen setzten noch einen drauf - gleich vier Chinesinnen sind weiter im Wettbewerb vertreten.