Niemeier liegt die große Bühne: "Macht großen Spaß"

"Es ist nicht so, dass es mich einschüchtert", fügte Niemeier an, die in New York erst zum insgesamt dritten Mal bei einem Major im Hauptfeld steht. Ihr Debüt gab sie bei den French Open in diesem Jahr, wo sie in der ersten Runde ausschied. In Wimbledon gelang der Weltranglisten-108. dann das erste Ausrufezeichen mit dem Einzug ins Viertelfinale, das sie gegen Tatjana Maria verlor.