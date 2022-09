US Open: Beeindruckende Williams besiegt Kontaveit

New York (SID) - Kraftvoll wie zu besten Zeiten, überraschend flink auf den Beinen und mit dem unerschütterlichen Willen einer 23-maligen Grand-Slam-Siegerin: Serena Williams sorgt bei den US Open weiter für Erstaunen. Die 40 Jahre alte US-Amerikanerin ist bei ihrem wohl letzten großen Turnier in die dritte Runde eingezogen.