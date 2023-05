French Open: Paris-Favoritin gibt sich keine Blöße

Die Weltranglistenerste aus Polen, die 2020 und 2022 in Roland Garros triumphiert hatte, steigerte sich in ihrer Auftaktpartie nach unruhigem ersten Satz und gewann 6:4, 6:0 gegen die Spanierin Cristina Bucsa.

Swiatek hatte im Vorfeld der French Open beim WTA-Turnier in Rom im Viertelfinale wegen einer Oberschenkelverletzung aufgeben müssen. In der zweiten Runde von Paris bekommt es die 21-Jährige entweder mit Qualifikantin Ylena In-Albon aus der Schweiz oder der US-Amerikanerin Claire Liu zu tun.

Auch Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina meisterte ihre Auftakthürde souverän. Die an Position vier gesetzte Kasachin, die mit ihrem Sieg in Rom ihre Rolle als Mitfavoritin in Roland Garros untermauert hatte, bezwang zum Auftakt die 16 Jahre alte Qualifikantin Brenda Fruhvirtova (Tschechien) 6:4, 6:2. In der zweiten Runde wartet in Linda Noskova die nächste Tschechin auf Rybakina.