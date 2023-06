Gegen alten Bekannten: Zverev hofft auf „besseres Match“

Alexander Zverev verbindet mit seinem Zweitrundengegner bei den French Open, dem Slowaken Alex Molcan, eine lange Historie. „Wir kennen uns seit wir 13 Jahre alt waren, sind ein Jahrgang und haben jedes Jugendturnier in Europa gegeneinander gespielt“, sagte der Tennis-Olympiasieger vor der Partie gegen den Weltranglisten-86. am Donnerstag (nicht vor 20.15 Uhr/Eurosport).

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen den beiden 1997 geborenen Profis ist allerdings schon viele Jahre her. "Ich glaube, das war 2011. Seitdem haben sich bestimmt ein paar Sachen verändert", sagte Zverev. Auf der Profitour gab es in der Tat noch kein Match zwischen dem 26 Jahre alten Hamburger und seinem Kontrahenten.

Es werde ein "ganz anderes Match" als seine Erstrundenpartie gegen Lloyd Harris, erklärte Zverev. Den Südafrikaner hatte er am Dienstag zwar in drei Sätzen, aber mit jeder Menge Mühe besiegt. "Ich hoffe, dass ich da einen besseren Rhythmus haben werde und auch ein besseres Match spielen kann", so Zverev.