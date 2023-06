Wimbledon: Otte und Marterer überstehen Qualifikation

Der Kölner Otte, der mittlerweile auf Rang 230 der ATP-Rangliste abgerutscht ist, setzte sich in der finalen Qualifikationsrunde in London mit 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 7:5 gegen den Australier Marc Polmans durch und wird zum dritten Mal in Folge an der Church Road an den Start gehen.