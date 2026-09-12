Tennis-Star verliert Zuhause im Krieg

Dayana Yastremska teilt nach einem russischen Angriff in Odesa schockierende Bilder. Sie verliert ihr Zuhause.

Tennis-Star Dayana Yastremska hat nach einem russischen Angriff auf Odesa von schweren Zerstörungen in der Wohnung ihrer Familie berichtet. Die 26-jährige Ukrainerin veröffentlichte auf Instagram Videos und Fotos eines schwer beschädigten Hochhauses und erklärte, ihr Apartment sei direkt von einer Rakete getroffen worden. „So sieht die ,russische Welt‘ aus“, schrieb die Halbfinalistin der Australian Open 2024 zu den Aufnahmen.

Yastremska verkündete ganz bittere Nachrichten. „Das einzige, was übrig geblieben ist, ist ein Handtuch von Roland Garros. Das ist symbolisch. Ein Teil der Tenniswelt hat überlebt, unser Zuhause nicht.“ Der Angriff passierte in der Nacht, vor allem die oberen Stockwerke des 25 Stockwerke hohen Hauses sind unbewohnbar. Die Behörden teilten mit, dass sie vollkommen zerstört wurden. Ob Yastremska selbst vor Ort war, verkündete sie nicht.

Sie markierte in ihrem Post die WTA und die International Tennis Federation. Dazu schrieb sie, die Bilder zeigten die „wahre Bedeutung eurer ,Neutralität’“. Russische und belarussische Profis dürfen weiterhin ohne nationale Zugehörigkeit an Einzelturnieren teilnehmen, während ihre Verbände von der ITF-Mitgliedschaft und internationalen Teamwettbewerben suspendiert bleiben.

Die russischen Attacken auf die Hafenstadt trafen in der Nacht auch Wohngebäude. Nach Angaben des Gouverneurs der Region Odesa, Oleh Kiper, wurden 37 Menschen verletzt. Zwei Personen galten zunächst als vermisst. Reuters berichtete zudem über weitere russische Angriffe in mehreren ukrainischen Regionen.

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Tennis-Star verliert Zuhause durch Rakete

Für Yastremska ist es nicht der erste direkte Kriegsschaden im Umfeld ihrer Familie. Bereits im Januar 2024 hatte sie mitgeteilt, dass ein Geschoss das Wohnhaus ihrer Großmutter in Odesa getroffen habe. Die in Odesa geborene Rechtshänderin war nach Beginn der russischen Invasion mit ihrer jüngeren Schwester Ivanna aus der Ukraine geflohen, während ihre Eltern im Land blieben.

Die 26-Jährige kann sich in den vergangenen Monaten kaum auf ihre Leidenschaft konzentrieren und ist in der Weltrangliste auf Platz 113 abgerutscht. Noch 2024 war sie die Nummer 21 der Welt und spielte in ihrer Karriere bereits mehr als 6,7 Millionen Dollar ein. Bei den US Open verlor Yastremska in der ersten Runde gegen die Italienerin Lucrezia Stefanini mit 3:6, 6:4, 1:6. Wenige Tage nach ihrer Rückkehr aus New York folgte nun der Schock.

Ihren größten Grand-Slam-Lauf hatte Yastremska 2024, als sie als Qualifikantin bis ins Halbfinale der Australian Open stürmte.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.