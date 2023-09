Marathon-Mann Isner verabschiedet sich - mit Marathon-Match

Standesgemäß mit einem Marathon-Match ist die Tenniskarriere von John Isner zuende gegangen. Der 2,08 m große Aufschlag-Riese aus den USA unterlag in der zweiten Runde der US Open seinem Landsmann Michael Mmoh (USA) nach 4:01 Stunden 6:3, 6:4, 6:7 (3:7), 4:6, 6:7 (7:10) und verabschiedete sich danach unter Tränen von seinen Fans. Für den 38-Jährigen war es der letzte Auftritt in seiner 17-jährigen Profikarriere.