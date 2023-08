US Open: "Das ist einfach verrückt" - Tennis-Star rechnet mit Experten ab

Nach seinem Sieg in der ersten Runde der US Open 2023 hat Casper Ruud mit den „sogenannten Tennisexperten“ auf Twitter/X abgerechnet und erklärt, dass „die meisten von ihnen keine Ahnung haben“.

Der 24-Jährige besiegte Emilio Nava (USA) am Montag in vier Sätzen (7:6, 3:6, 6:4, 7:6) und zog in die zweite Runde beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres ein. Anschließend wurde er gefragt, was er von der Tennis-Community in den sozialen Netzwerken hält.