US Open: Wozniacki-Märchen geht weiter! Comeback-Coup auch gegen Kvitova - "Traum wird wahr"

Wozniacki sorgt bei ihrem Grand-Slam-Comeback bei den US Open erneut für Aufsehen. Die 33-Jährige setzte sich in einem Duell zweier Major-Siegerinnen in der zweiten Runde mit 7:5, 7:6 (7:5) gegen Petra Kvitova durch und spielt fast so, als wäre sie nie weg gewesen.