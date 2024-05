Korpatsch verliert: Alle deutschen Spielerinnen in Paris raus

Tamara Korpatsch (29) ist als letzte deutsche Tennisspielerin bei den French Open in Paris ausgeschieden. Die Weltranglisten-79. aus Hamburg unterlag am Donnerstagabend der an Position sieben gesetzten Chinesin Zheng Qinwen 2:6, 2:6. Die fünf weiteren Deutschen im Hauptfeld der Frauen, darunter auch die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel), waren bereits in der ersten Runde gescheitert.