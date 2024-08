US-Open: Chancenlos nach Alcaraz-Coup

Botic van den Zandschulp sorgt in New York für eine große Tennis-Sensation. Den Schwung seines Sieges gegen Carlos Alcaraz kann er aber nicht mitnehmen - und muss sich verabschieden.

Der Niederländer Botic van de Zandschulp ist bei den US Open chancenlos in der dritten Runde ausgeschieden - und das nur zwei Tage, nachdem er mit einem furiosen Dreisatzsieg gegen Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz für eine der größten Überraschungen der jüngeren Tennis-Geschichte gesorgt hatte!

Gegen den Briten Jack Draper kam der Weltranglisten-74. am Samstag auf dem Grandstand in Flushing Meadows zu keiner Zeit an das Niveau heran, das er am Donnerstag noch gegen den Weltranglistendritten Alcaraz gezeigt hatte. Nach etwas mehr als zwei Stunden stand die glatte 3:6, 4:6, 2:6-Niederlage fest.