Alexander Zverev kämpft bei den US Open um seine Titelchance bei einem Grand-Slam-Turnier. Jetzt bekommt er es mit einem Argentinier zu tun.

Alexander Zverev möchte bei den US Open den nächsten Schritt in Richtung seines lang ersehnten Grand-Slam-Titels machen. Im Sechzehntelfinale trifft er am Samstag (gegen 1.00 Uhr deutscher Zeit) auf den Argentinier Tomas Martin Etcheverry.

Nach einer Phase der Unsicherheit fühlt sich der deutsche Tennis-Star wieder wohl auf dem Platz.

US Open: Alexander Zverev kämpft um den Einzug in die nächste Runde US Open: Alexander Zverev kämpft um den Einzug in die nächste Runde

„Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so geschwitzt wie heute“, sagte der Weltranglistenvierte nach seinem souveränen 6:4, 7:6 (7:5), 6:1-Sieg gegen Alexandre Müller aus Frankreich, der bei extrem heißen Bedingungen stattfand: „Aber lustigerweise habe ich mich sehr, sehr gut gefühlt. Ich hatte keine physischen Probleme.“

So können Sie die US Open mit Alexander Zverev heute live sehen:

TV: Sky

Sky Stream: sportdeutschland.tv

sportdeutschland.tv Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

US Open: Zverev rechtzeitig wieder in Topform

Pünktlich zum letzten großen Turnier der Saison hat Zverev seine Form und Gesundheit wiedergefunden, während er weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel hinarbeitet. Seit Jahren verfolgt der Olympiasieger von Tokio den Traum, eines der vier wichtigsten Turniere zu gewinnen.

In New York scheint der Zeitpunkt erneut günstig zu sein. „Ich habe sehr hart dafür gearbeitet. Natürlich möchte ich eines Tages eine Grand-Slam-Trophäe stemmen“, sagte Zverev, der am Freitag gegen Etcheverry um den Einzug ins Achtelfinale kämpft.

Das Aufeinandertreffen mit der Nummer 34 der Welt soll für Zverev nur eine weitere Etappe auf dem Weg zum Titel darstellen. „Es wird ein hartes Match. Ich hoffe, ich kann mich weiter steigern“, sagte Zverev: „Wir werden sehen.“