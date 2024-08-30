Alexander Zverev kämpft bei den US Open um seine Titelchance bei einem Grand-Slam-Turnier. Jetzt bekommt er es mit einem Argentinier zu tun.
Alexander Zverev möchte bei den US Open den nächsten Schritt in Richtung seines lang ersehnten Grand-Slam-Titels machen. Im Sechzehntelfinale trifft er am Samstag (gegen 1.00 Uhr deutscher Zeit) auf den Argentinier Tomas Martin Etcheverry.
Nach einer Phase der Unsicherheit fühlt sich der deutsche Tennis-Star wieder wohl auf dem Platz.
„Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so geschwitzt wie heute“, sagte der Weltranglistenvierte nach seinem souveränen 6:4, 7:6 (7:5), 6:1-Sieg gegen Alexandre Müller aus Frankreich, der bei extrem heißen Bedingungen stattfand: „Aber lustigerweise habe ich mich sehr, sehr gut gefühlt. Ich hatte keine physischen Probleme.“
So können Sie die US Open mit Alexander Zverev heute live sehen:
Pünktlich zum letzten großen Turnier der Saison hat Zverev seine Form und Gesundheit wiedergefunden, während er weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel hinarbeitet. Seit Jahren verfolgt der Olympiasieger von Tokio den Traum, eines der vier wichtigsten Turniere zu gewinnen.
In New York scheint der Zeitpunkt erneut günstig zu sein. „Ich habe sehr hart dafür gearbeitet. Natürlich möchte ich eines Tages eine Grand-Slam-Trophäe stemmen“, sagte Zverev, der am Freitag gegen Etcheverry um den Einzug ins Achtelfinale kämpft.
Das Aufeinandertreffen mit der Nummer 34 der Welt soll für Zverev nur eine weitere Etappe auf dem Weg zum Titel darstellen. „Es wird ein hartes Match. Ich hoffe, ich kann mich weiter steigern“, sagte Zverev: „Wir werden sehen.“
Alexander Zverev kämpft bei den US Open um seine Titelchance bei einem Grand-Slam-Turnier. Jetzt bekommt er es mit einem Argentinier zu tun.
Alexander Zverev will bei den US Open den nächsten Schritt auf dem Weg zum lange erhofften Titelgewinn bei einem Grand-Slam-Turnier machen. Das Sechzehntelfinale steht an. Dort bekommt es Zverev am Freitag (gegen 1.00 Uhr deutscher Zeit) mit dem Argentinier Tomas Martin Etcheverry zu tun.
Der deutsche Tennis-Star fühlt sich nach Wochen der Unsicherheit wieder richtig wohl auf dem Platz.
„Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so geschwitzt wie heute“, sagte der Weltranglistenvierte nach dem letztlich sicheren 6:4, 7:6 (7:5), 6:1-Erfolg gegen Alexandre Müller aus Frankreich bei extrem heißen Bedingungen: „Aber lustigerweise habe ich mich sehr, sehr gut gefühlt. Ich hatte keine physischen Probleme.“
So können Sie die US Open mit Alexander Zverev heute live sehen:
Auf der Jagd nach seinem ersten Grand-Slam-Titel hat Zverev seine Form und seine Gesundheit pünktlich zum letzten großen Höhepunkt der Saison wiedergefunden. Seit Jahren läuft der Olympiasieger von Tokio dem Traum hinterher, endlich eines der vier wichtigsten Turniere zu gewinnen.
In New York scheint die Zeit – mal wieder – reif. „Ich habe sehr hart dafür gearbeitet. Natürlich möchte ich eines Tages eine Grand-Slam-Trophäe stemmen“, sagte Zverev, der im Kampf um das Achtelfinale am Freitag auf Etcheverry trifft.