Starke Swiatek erreicht Viertelfinale in New York

SID 01.09.2025 • 20:19 Uhr Die polnische Weltranglistenzweite hat im Achtelfinale gegen Jekaterina Alexandrowa wenig Mühe.

Iga Swiatek hat im Schnelldurchgang das Viertelfinale der US Open erreicht. Die Wimbledonsiegerin aus Polen setzte sich im Achtelfinale in nur 64 Minuten gegen Laura Siegemunds Bezwingerin Jekaterina Alexandrowa mit 6:3, 6:1 durch und zeigte eine starke Leistung.

Die Weltranglistenzweite, die im Vorfeld des letzten Grand-Slam-Events des Jahres das WTA-Turnier in Cincinnati gewonnen hatte, trifft in Flushing Meadows nun auf Amanda Anisimova aus den USA (Nr. 8) oder die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia (Nr. 18). Den Titel in New York hat sie bereits im Jahr 2022 gewonnen.