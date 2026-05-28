French Open: Deutsche Hoffnung ausgeschieden

Jan-Lennard Struff ist bei den French Open trotz des lautstarken Supports seiner Anhänger in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 36 Jahre alte Warsteiner verlor am Donnerstag sein Match gegen den portugiesischen Qualifikanten Jaime Faria 5:7, 6:7 (1:7), 2:6 und verpasste den Einzug in die Runde der letzten 32.
Deutsche Hoffnung ausgeschieden
Jan-Lennard Struff muss bei den French Open in der zweiten Runde die Segel streichen. Der 36-Jährige konnte den Schwung aus seinem Sieg gegen Alexander Bublik nicht entscheidend mitnehmen.
Jan-Lennard Struff ist ausgeschieden
© picture-alliance/dpa/SID/Frank Molter
Struff hatte zum Auftakt noch für eine Überraschung mit einem Sieg gegen den Weltranglistenzehnten Alexander Bublik gesorgt. Nach diesem Erfolg war der deutsche Routinier mit Rückenwind in die Partie gegen Faria gegangen, tat sich aber schwer.
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French Open: Struff-Gegner leistet sich wenige Fehler
Der Weltranglisten-80., der ohne große Resultate aus den vergangenen Wochen nach Paris gereist war, konnte in den ersten beiden Sätzen jeweils ein Break Vorsprung nicht behaupten.
Faria leistete sich nur wenige vermeidbare Fehler und hielt stets den Druck hoch – aus dem sich Struff letztlich nicht befreien konnte.