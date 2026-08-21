Carlos Alcaraz und Serena Williams: Sensations-Duo bei US Open?

SPORT1 21.08.2026 • 10:47 Uhr Carlos Alcaraz könnte in New York mit Serena Williams im US-Open-Mixed antreten. Ein Social-Media-Dialog sorgt für Aufsehen.

Carlos Alcaraz könnte sich bei seiner Reise nach New York nicht nur den Feinschliff für die US Open holen, sondern auch ein echtes Highlight liefern. Nach Informationen der spanischen Mediengruppe Unidad Editorial plant sein Team um Coach Samuel López, bereits an diesem Wochenende anzureisen – und am Dienstag, 25. August, ein Mixed-Doppel auf die Beine zu stellen – mit Serena Williams.

Die US-Ikone heizte die Spekulationen selbst an. „Ich freue mich, dass du zurück bist“, schrieb Williams in den sozialen Netzwerken als Reaktion auf Alcaraz’ offiziell angekündigte Rückkehr. Der Spanier antwortete mit einer Sanduhr – als Symbol für einen Countdown bis zum gemeinsamen Auftritt?

Dem Bericht zufolge soll für Alcaraz und Williams sogar eine Einladung für das Mixed reserviert sein. Hinter den Kulissen werde mit einem Auftritt gerechnet, der die Tribünen füllen dürfte.

Show-Match mit Alcaraz und Williams?

Als Bühne ist laut Unidad Editorial das Arthur Ashe Stadium vorgesehen, das 23.000 Zuschauer fasst – in der Woche vor dem Start der Einzel-Konkurrenz. Das Format gilt als Publikumsmagnet.

In der Teilnehmerliste werden auch Novak Djokovic und Aryna Sabalenka als Duo genannt. Bestätigungen der Veranstalter oder der Spieler dazu liegen in dem Bericht jedoch nicht vor.

Für Williams bleibt zudem die größere Frage, ob sie bei den US Open überhaupt im Einzel startet. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin, die am 26. September 45 Jahre alt wird, müsse demnach entscheiden, ob sie eine Wildcard für den Einzel-Wettbewerb annimmt. Erst vor wenigen Monaten war sie aus dem Rücktritt auf den Tennisplatz zurückgekehrt.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN