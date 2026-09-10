Rührende Geste von Alcaraz

Beim Davis Cup standen Carlos Alcaraz und Marcel Granollers schon als Doppel auf dem Court. Bei den US Open profitiert Granollers von einer netten Geste seines Landsmannes Alcaraz.

Marcel Granollers hat bei den US Open nach einer schmerzhaften Knöchelverletzung besondere Hilfe von Carlos Alcaraz erhalten. Der spanische Doppelspezialist zog sich im Achtelfinale gegen die Argentinier Andrés Molteni und Máximo González eine heftige Verstauchung am rechten Fuß zu. An der Seite des Argentiniers Horacio Zeballos gewann Granollers die Partie dennoch und zog ins Viertelfinale ein. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

Die Freude über den Triumph war angesichts der Verletzung jedoch gedämpft. Bereits am Folgetag stand für den Spanier und seinen Partner schon das nächste Match an und so blieb nur wenig Zeit für den Heilungsverlauf. Welch glücklicher Zufall also, dass er im Kabinentrakt des Arthur Ashe Stadiums auf seinen Kumpel Carlos Alcaraz traf, der sich gerade auf sein Match gegen Ben Shelton vorbereitete.

Carlos Alcaraz und Marcel Granollers beim Davis Cup 2024 Carlos Alcaraz und Marcel Granollers beim Davis Cup 2024 © IMAGO/ZUMA Press Wire

Alcaraz unterstützt Granollers bei den US Open

Wie die spanische Marca berichtet, bot die Nummer drei der Welt seinem Landsmann sofort die Nutzung eines Radiofrequenzgeräts an, das die Heilung durch Zellstimulation beschleunigen soll.

Da er die Maschine allerdings nicht mit zur Anlage genommen hatte, überließ er seinem Davis-Cup-Doppelpartner von 2024 kurzerhand die Schlüssel zu seinem Hotelzimmer.

Geholfen hat es jedoch beiden wenig. Granollers verlor sein Doppel-Viertelfinale in zwei Sätzen und auch Alcaraz konnte durch gewonnene Karmapunkte sein Aus in der Runde der letzten Acht nicht verhindern.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.