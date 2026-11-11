Rafa Nadal fordert ein Zweijahresranking, kürzere Masters-1000-Turniere und weniger Hartplätze zum Schutz der Spieler.

Rafa Nadal fordert ein Umdenken im Tennis. Der 22-malige Grand-Slam-Sieger will die Weltrangliste auf zwei Jahre ausdehnen, um Spielern nach Verletzungen mehr Zeit für die Rückkehr zu geben.

Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AP kritisierte der Spanier zudem die Länge vieler Masters-1000-Turniere und die hohe Zahl an Wettbewerben auf Hartplatz.

Nadal will mehr Zeit nach Verletzungen

Für die ATP-Weltrangliste zählen die Ergebnisse der vergangenen 52 Wochen. Nadal schlägt vor, stattdessen die Resultate aus zwei Jahren zu berücksichtigen – ähnlich wie im Golf. „Ein System, das auf den Ergebnissen der vergangenen zwei Jahre und nicht nur der vergangenen zwölf Monate basiert, würde den Spielern mehr Freiheit geben, bessere Entscheidungen zu treffen“, sagte Nadal. „Außerdem hat man so nach einer Verletzung mehr Zeit, sich zu erholen, ohne dass die Platzierung sofort abstürzt.“

Auch den Turnierkalender sieht der frühere Weltranglistenerste kritisch. „Ich glaube, es war ein Fehler, alle oder fast alle Masters-1000-Turniere auf eine Dauer von zwei Wochen auszudehnen“, sagte Nadal. Sieben der neun Turniere dieser Kategorie wurden auf zwölf Tage verlängert.

Kritik an Belastung durch Hartplätze

Nadal hält auch die vielen Hartplatzturniere für eine Belastung der Spieler. Während seiner aktiven Laufbahn sei es für ihn schwierig gewesen, diese Position zu vertreten: Andere hätten darin den Versuch sehen können, aus seiner Dominanz auf Sand und seinen Stärken auf Rasen einen Vorteil zu ziehen.

„Ich kenne nicht viele Profisportarten, die auf solchen Belägen gespielt werden“, sagte der 14-malige French-Open-Sieger. „Im Tennis spielen wir die meiste Zeit auf Plätzen, die für Körper und Gelenke gewissermaßen sehr belastend sind. Und dann tragen wir die Folgen.“

Externer Inhalt Spotify Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.