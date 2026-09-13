Gewinnt Zverev heute die US Open?

Alexander Zverev greift nach dem nächsten ganz großen Triumph: Beim Finale der US Open bekommt es der deutsche Tennisstar mit einem US-Amerikaner zu tun.

Nur noch ein Sieg bis zum zweiten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier: Alexander Zverev greift heute im Finale der US Open nach dem Titel (US Open 2026 im LIVETICKER).

Der Hamburger trifft im Arthur-Ashe-Stadion um 20 Uhr deutscher Zeit auf den US-Amerikaner Ben Shelton, der im Halbfinale seinen Landsmann Frances Tiafoe bezwang.

2715ce87850aba0630d1a0251913cc8ecac061d2 Alexander Zverev © IMAGO/Hasenkopf

US Open live: So verfolgen Sie heute das Finale Zverev – Shelton

TV : Sky

: Sky Stream : Sky Go, WOW, SPORTEUROPE.TV

: Sky Go, WOW, SPORTEUROPE.TV Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Krönt Zverev sein starkes Jahr bei US Open?

Der Weg ins Endspiel führte für Zverev über einen hart umkämpften Dreisatzsieg: Gegen den nur an Nummer 50 der Weltrangliste geführten Karen Khachanov setzte sich der French-Open-Sieger mit 6:3, 7:6 (9:7) und 7:6 (8:6) durch.

Nach einem klaren ersten Satz musste Zverev in den beiden folgenden Durchgängen jeweils den Tiebreak für sich entscheiden – dabei profitierte er vor allem von seinem starken Aufschlag.

Für Zverev ist es bereits das dritte Endspiel eines Grand-Slam-Turniers in diesem Jahr in Folge: Im Frühsommer hatte der 29-Jährige bei den French Open seinen ersten Major-Titel überhaupt gefeiert, ehe er kurz darauf das Wimbledon-Finale gegen Jannik Sinner verlor.

DEINE MEINUNG

US Open 2026: Zverev im Finale gegen US-Star

Nun bietet sich in New York die nächste große Chance auf den zweiten Grand-Slam-Titel der Karriere. „Es wird unglaublich besonders“, sagte Zverev voller Vorfreude auf das Endspiel und kündigte kämpferisch an: „Hoffentlich kann ich dafür sorgen, dass der amerikanische Traum nicht wahr wird.“

Die Ausgangslage vor dem Finale ist durchaus herausfordernd für den Deutschen: Da mit Shelton ein US-Amerikaner im Endspiel steht, wird die Stimmung im mit rund 24.000 Zuschauern gefüllten Arthur-Ashe-Stadion klar auf Seiten des Lokalmatadors liegen. Für Shelton selbst ist es das erste Grand-Slam-Finale seiner Karriere, nachdem er zuvor bereits mit einem Fünfsatzsieg gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz für Aufsehen gesorgt hatte.

Sollte Zverev das Finale gewinnen, wäre es bereits sein zweiter Grand-Slam-Titel in einem Jahr und ein weiterer Höhepunkt einer herausragenden Saison. Zur Einordnung: Der letzte deutsche Herren-Champion bei den US Open war Boris Becker im Jahr 1989.

Alle Spiele der US Open im Tennis LIVE und in voller Länge bei Sporteurope.TV!

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.