Gewinnt Zverev heute die US Open?

von SPORT1
13.09.2026 • 17:00 Uhr
Zverev holt die Big Points
2:24
Reuters

Zverev holt die Big Points

Alexander Zverev greift nach dem nächsten ganz großen Triumph: Beim Finale der US Open bekommt es der deutsche Tennisstar mit einem US-Amerikaner zu tun.

Nur noch ein Sieg bis zum zweiten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier: Alexander Zverev greift heute im Finale der US Open nach dem Titel (US Open 2026 im LIVETICKER).

Der Hamburger trifft im Arthur-Ashe-Stadion um 20 Uhr deutscher Zeit auf den US-Amerikaner Ben Shelton, der im Halbfinale seinen Landsmann Frances Tiafoe bezwang.

2715ce87850aba0630d1a0251913cc8ecac061d2
2715ce87850aba0630d1a0251913cc8ecac061d2Alexander Zverev © IMAGO/Hasenkopf

US Open live: So verfolgen Sie heute das Finale Zverev – Shelton

Krönt Zverev sein starkes Jahr bei US Open?

Der Weg ins Endspiel führte für Zverev über einen hart umkämpften Dreisatzsieg: Gegen den nur an Nummer 50 der Weltrangliste geführten Karen Khachanov setzte sich der French-Open-Sieger mit 6:3, 7:6 (9:7) und 7:6 (8:6) durch.

Nach einem klaren ersten Satz musste Zverev in den beiden folgenden Durchgängen jeweils den Tiebreak für sich entscheiden – dabei profitierte er vor allem von seinem starken Aufschlag.

Für Zverev ist es bereits das dritte Endspiel eines Grand-Slam-Turniers in diesem Jahr in Folge: Im Frühsommer hatte der 29-Jährige bei den French Open seinen ersten Major-Titel überhaupt gefeiert, ehe er kurz darauf das Wimbledon-Finale gegen Jannik Sinner verlor.

DEINE MEINUNG

US Open 2026: Zverev im Finale gegen US-Star

Nun bietet sich in New York die nächste große Chance auf den zweiten Grand-Slam-Titel der Karriere. „Es wird unglaublich besonders“, sagte Zverev voller Vorfreude auf das Endspiel und kündigte kämpferisch an: „Hoffentlich kann ich dafür sorgen, dass der amerikanische Traum nicht wahr wird.“

Die Ausgangslage vor dem Finale ist durchaus herausfordernd für den Deutschen: Da mit Shelton ein US-Amerikaner im Endspiel steht, wird die Stimmung im mit rund 24.000 Zuschauern gefüllten Arthur-Ashe-Stadion klar auf Seiten des Lokalmatadors liegen. Für Shelton selbst ist es das erste Grand-Slam-Finale seiner Karriere, nachdem er zuvor bereits mit einem Fünfsatzsieg gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz für Aufsehen gesorgt hatte.

Sollte Zverev das Finale gewinnen, wäre es bereits sein zweiter Grand-Slam-Titel in einem Jahr und ein weiterer Höhepunkt einer herausragenden Saison. Zur Einordnung: Der letzte deutsche Herren-Champion bei den US Open war Boris Becker im Jahr 1989.

Alle Spiele der US Open im Tennis LIVE und in voller Länge bei Sporteurope.TV!

US Open 2026 Datencenter
  1. US Open 2026 – Alle News und Stories
  2. US Open Spielplan der Männer
  3. US Open Spielplan der Frauen
  4. US Open Spielplan – Doppel der Männer
  5. US Open Spielplan – Doppel der Frauen

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

Weitere News