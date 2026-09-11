Tennis-Star: „Bitte sucht euch Hilfe“

Taylor Fritz schlägt Alarm. Der US-Amerikaner kritisiert kurz nach den US Open die Qualität der im Handel erhältlichen Tennisbälle und sieht darin ein Problem für die optimale Wettkampfvorbereitung.

Taylor Fritz hat in einer überraschenden Schimpftirade die Qualität der Tennisbälle kritisiert. Der Topstar beklagte auf X erhebliche Unterschiede zwischen den Bällen, die bei Turnieren verwendet werden, und den offiziell als identisch vermarkteten Bälle der Marke Wilson.

„Es folgt ein riesiger Rant über Tennis-Bälle“, leitete Fritz seine Worte ein – um dann loszulegen.

Taylor Fritz ballt die Faust Taylor Fritz ballt die Faust © IMAGO/EPA

Nach den Turnieren in Washington, Cincinnati und bei den US Open habe er ein „sehr gutes Gefühl“ für die Spielbälle entwickelt, schrieb Fritz. Die bei den Wettbewerben eingesetzten Bälle seien „gute Bälle“ gewesen, an denen er nichts auszusetzen habe.

Fritz-Niederlage bei den US Open

Umso größer sei seine Überraschung nach der Rückkehr ins Training gewesen. Die Bälle aus dem Handel würden sich „komplett anders“ verhalten als jene, die bei den Turnieren genutzt wurden. Fritz beschrieb sie als ungewöhnlich weich, träge und langsam. Selbst nachdem er mehrere Dosen ausprobiert habe, sei der Eindruck derselbe geblieben.

„Ich musste mich mit dem ganzen Körper in die Schläge werfen und es kam nichts dabei heraus. Das verändert auch die Technik“, moniert er. Wenige Tage zuvor hatte er übrigens in der 3. Runde der US Open gegen Francisco Cerundolo in fünf Sätzen verloren.

Der US-Amerikaner erklärte zudem, andere Profis hätten ihm von ähnlichen Erfahrungen berichtet. Die Unterschiede seien aus seiner Sicht so groß, dass sie direkten Einfluss auf das Spiel hätten. Man müsse mehr Aufwand betreiben, um Tempo zu erzeugen, und passe dadurch sogar die eigene Schlagtechnik an.

DEINE MEINUNG

Massive tennis ball rant incoming.



After playing Washington, Cincinnati, and the US Open, plus a full week of training in New York beforehand, I got a VERY good feel for the Wilson US Open balls we were using and know EXACTLY what they should feel like off my racket. They were… — Taylor Fritz (@Taylor_Fritz97) September 10, 2026

Für Fritz liegt darin das eigentliche Problem. Profis müssten mit denselben Bällen trainieren können, mit denen sie später auch Wettkämpfe bestreiten. Seiner Meinung nach sei die Konsistenz zwischen Trainings- und Wettkampfbällen in der Vergangenheit deutlich besser gewesen.

Besonders kritisch sieht der 28-Jährige die Entwicklung der vergangenen anderthalb Jahre. Nicht nur bei Wilson, sondern auch bei Dunlop habe er spürbare Unterschiede zwischen den im Handel erhältlichen Bällen und den Turnierbällen festgestellt. Auf Profi-Niveau verändere das die Art, Punkte aufzubauen, Risiken einzugehen und Matches zu spielen.

Wer dachte, dass Fritz es dabei belassen würde, irrte sich indes. Denn der US-Amerikaner legte mit einem zweiten Tweet nach.

„Und an alle, die versuchen, das mit meiner Niederlage in Verbindung zu bringen oder zu behaupten, ich würde damit eine Ausrede für eine Niederlage suchen: Bitte sucht euch Hilfe. Es tut mir leid, euch sagen zu müssen, dass ihr tatsächlich ahnungslos seid“, schrieb Fritz.

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Dieser Artikel wurde mit KI-Unterstützung erstellt