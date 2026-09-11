Der Beginn einer Weltkarriere

Im Alter von 17 Jahren gewinnt Serena Williams am 11. September 1999 ihren ersten Grand-Slam-Titel. Die US-Amerikanerin bezwingt Martina Hingis im Endspiel der US Open - und leitet eine Weltkarriere ein.

Den 11. September 1999 wird Serena Williams nie vergessen. Es ist der Tag, an dem die US-Amerikanerin ihren Durchbruch auf der großen Bühne schafft und eine Weltkarriere einleitet.

Die damals 17 Jahre alte Williams besiegte heute vor 27 Jahren die Weltranglistenerste Martina Hingis im Endspiel der US Open mit 6:3, 7:6 (7:4) und holte ihren ersten Grand-Slam-Titel im Einzel.

Serena Williams gewann 1999 die US Open Serena Williams gewann 1999 die US Open © IMAGO/Claus Bergmann

Williams nutzt dritten Matchball

Williams dominierte den ersten Satz mit ihrer Wucht von der Grundlinie und ihrem Aufschlag. Sie schlug 19 Winner und setzte Hingis mit aggressiven Returns früh unter Druck. Im zweiten Durchgang fand die Schweizerin besser in die Ballwechsel, nahm die Bälle früher und zwang Williams häufiger in die Defensive.

Beim Stand von 5:3 im zweiten Satz erspielte sich Williams bei eigenem Aufschlag zwei Matchbälle, konnte den Titel aber zunächst nicht klarmachen. Hingis kämpfte sich in den Tiebreak, in dem Williams ihren dritten Matchball verwandelte. Unmittelbar nach Spielende umarmten sich die Kontrahentinnen am Netz – trotz eines verbalen Schlagabtauschs der vorangegangenen Turniertage.

Wortgefecht mit Hingis vor dem Endspiel

Der Konflikt hatte begonnen, nachdem Richard Williams ein Endspiel seiner Töchter Venus und Serena vorausgesagt hatte. Hingis reagierte auf einer Pressekonferenz gereizt: „Sie haben einen großen Mund. Sie reden immer viel. Der Druck liegt bei ihnen. Ob sie damit umgehen können, ist die Frage“, hatte die Schweizerin vor dem Endspiel gesagt.

Serena Williams konterte vor dem Finale ebenfalls scharf und erklärte über Hingis: „Sie war immer der Typ Mensch, der Dinge sagt, der einfach seine Meinung sagt.“ Die sportliche Antwort folgte auf dem Court im Arthur Ashe Stadium: Williams hatte im Halbfinale Lindsay Davenport ausgeschaltet, Hingis setzte sich in drei Sätzen gegen Serenas Schwester Venus Williams durch.

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Bei der Siegerehrung wurde die neue US-Open-Championesse von ihren Emotionen überwältigt. „Ich wusste nicht, ob ich lachen, weinen oder einfach schreien sollte – also habe ich wohl alles gemacht“, sagte Williams bei der Trophäenzeremonie. Für Hingis, die im selben Jahr bereits das French-Open-Finale gegen Steffi Graf verloren hatte, blieb es die zweite Grand-Slam-Endspielniederlage der Saison.

Williams startet eine Weltkarriere

Für Serena Williams ist der Triumph im September 1999 erst der Anfang einer großen Karriere. Die heute 44 Jahre alte Tennis-Ikone sollte noch 22 weitere Grand-Slam-Turniere im Einzel gewinnen und zur erfolgreichsten Spielerin der modernen Prof-Ära aufsteigen.

Erst in diesem Sommer ist die US-Amerikanerin vier Jahre nach ihrem Rücktritt wieder auf die Tennis-Bühne zurückgekehrt. Gemeinsam mit ihrer Schwester Venus war sie bei den US Open 2026 im Doppel angetreten, das Duo unterlag jedoch der Taiwanerin Hao-Ching Chan und der Australierin Maya Joint in Runde eins.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.